Si ribalta house-boat sul Lago Maggiore, dispersi

(ANSA) – MILANO, 28 MAG – Alcuni dispersi: questo il

provvisorio bilancio di un ribaltamento di una house-boat, sul

Lago Maggiore all’altezza di Sesto Calende (Varese) e Arona

(Novara) con a bordo una ventina, di persone sembra una comitiva

di stranieri che festeggiava. È avvenuto verso le 19 per il

maltempo, un violento temporale.

Al momento risulterebbero quattro dispersi. I sommozzatori

dei vigili del fuoco sono al lavoro insieme all’elicottero Drago

per cercarli. La barca ha ‘scuffiato’ a causa del maltempo, per

poi capovolgersi. Tutti gli occupanti sono finiti nelle acque

del lago, venti dei quali soccorsi da altre imbarcazioni.

