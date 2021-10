Si rifiuta controllare Green pass, licenziato da sua azienda

Condividi l'articolo









(ANSA) – ASTI, 22 OTT – Presidio davanti alla prefettura di

Asti per i lavoratori della Itron, azienda che produce

contatori, da tre giorni in sciopero per il licenziamento di

Massimiliano Lamattina, magazziniere 52enne che si è rifiutato

di controllare il Green pass agli autotrasportatori in ingresso

sostenendo di non essere un pubblico ufficiale. “Non volevo

arrivare a tutto questo. Si doveva risolvere prima”, sostiene

l’uomo, che è anche Rsu Fim Cisl e rappresentante dei lavoratori

per la sicurezza.

A sollevare le proteste del sindacato, oltre al

licenziamento, anche la lettera di conciliazione che l’azienda

ha proposto al lavoratore, un “documento scandaloso scritto in

forma di colpa e di auto ammissione”, sostiene il segretario

della Fim Cisl Salvatore Pafundi. “Abbiamo chiesto a Unione

Industriale e prefettura di convocare subito un tavolo con

l’azienda – aggiunge Pafundi – Se le istituzioni si uniscono a

breve si potrà uscire da questa situazione”.

Al presidio era presente anche il sindaco di Asti, Maurizio

Rasero, che ha portato ak magazziniere licenziato la solidarietà

dell’amministrazione. (ANSA).



