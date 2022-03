Si schianta al passaggio a livello, auto investita dal treno

Condividi l'articolo

Un automobilista ultra-ottantenne è morto attorno alle 10.15 dopo essersi schiantato contro la semibarriera del passaggio a livello nei pressi di Villa San Martino, nel Ravennate, lungo la linea ferroviaria Ravenna – Castel Bolognese sulla Provinciale Bagnara. Il convoglio, dopo avere centrato l’auto, una Polo, ha proseguito la sua corsa per alcune centinaia di metri prima di arrestarsi in aperta campagna. Sul posto, oltre a vigili del Fuoco e 118, sono intervenuti la Polfer e la polizia locale. Non si esclude che dietro allo schianto vi possa essere stato un improvviso malore dell’anziano che risiedeva in zona.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte