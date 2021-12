Si sente male durante maratona a Reggio Emilia, muore 51enne

Condividi l'articolo

(ANSA) – REGGIO EMILIA, 12 DIC – Un 51enne è morto dopo

essersi sentito male durante la maratona di Reggio Emilia che

stava disputando stamattina. Poco prima delle 13, l’uomo si è

accasciato al suolo lungo il percorso in località Ghiardello,

dov’è stato subito soccorso dal personale medico sanitario. È

stato immediatamente trasportato all’ospedale Santa Maria Nuova

della città reggiana dove le condizioni sono apparse da subito

gravissime. Poche ore dopo il ricovero, i medici hanno

constatato il decesso. A stroncarlo sarebbe stato un infarto, ma

sono ancora in corso tutti gli accertamenti di rito da parte di

Ausl e carabinieri. La locale Procura potrebbe aprire

un’inchiesta per fare luce sull’accaduto e accertare eventuali

responsabilità. La vittima, Maurizio Ruozi, era un imprenditore

residente ad Albinea, con una grande passione per lo sport

praticato come hobby. Era un atleta allenato per la corsa e per

il ciclismo, discipline frequentate da tempo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte