Si separa dalla figlia malata di leucemia per paura di trasmetterle il covid, dopo 2 mesi si riabbracciano

Dopo il lockdown può riabbracciare la sua bimba malata di tumore. La storia della piccola Mila aveva fatto il giro del mondo dopo che la mamma Lynda Sneddon aveva immortalato la piccola di appena 4 anni che salutava dalla finestra il papà Scott che si era isolato per paura di poterle trasmettere il coronavirus, visto che aveva dovuto continuare a lavorare.

Mila sta combattendo la battaglia contro la leucemia, per questo è considerata uno dei soggetti a rischio di questa pandemia. Il papà, così, scattata l’emergenza si è allontanato dalla loro casa a Falkirk, in Scozia, ma ogni giorno passava davanti alla finestra per salutare la sua famiglia in attesa di poterla riabbracciare. Dopo due mesi, finalmente quel giorno è arrivato e la mamma della piccola ha immortalato il momento pubblicando il video su Twitter.

Anche se l’emergenza non è finita Scott non ce la faceva più a stare lontano dalla sua bambina, così ha chiesto le ferie al suo datore di lavoro, si è isolato in casa per due settimane e quando è stato sicuro di non avere il covid e di non poter contagiare la sua piccola l’ha chiamata dicendo che stava andando da lei. L’emozione della piccola Mila era palpabile, così come quella di suo padre, che dopo tante settimane di sacrifici e distanza è riuscito a stringerla nuovamente tra le sue braccia.



