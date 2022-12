Si vota la fiducia alla manovra, poi la nottata per approvarla

Condividi l'articolo

E’ iniziata alla Camera dei deputati la seduta per la votazione della fiducia sulla manovra, poi inizierà la lunga nottata per approvare il testo.

Serracchiani: no a legge ingiusta e dall’orizzonte corto “Questa manovra ingiusta e dall’orizzonte corto, non avrà il nostro voto favorevole, a questo governo sordo e chiuso non daremo la nostra fiducia”. Così la capogruppo del Pd, Debora Serracchiani, nella dichiarazione di voto sulla fiducia alla legge di bilancio. “Nella narrazione con cui avete accompagnato la vostra prima legge di bilancio – ha attaccato Serracchiani – dite che si tratta di una manovra coraggiosa, noi pensiamo che non sia così: pensiamo sia una manovra vigliacca. Una manovra coraggiosa avrebbe richiesto un reale e corposo taglio del costo del lavoro” invece “avete dato un aiuto consistente agli evasori, avete fatto un attacco ai poveri”. “Dicevate di essere pronti – ha concluso – ma eravate pronti a niente e disposti a tutto pur di tenere insieme una maggioranza divisa, pasticciona e litigiosa. Cambiate rotta prima che sia troppo tardi”, ha tra l’altro detto.

Conte: voto contrario, è Schiavismo 2.0. “State creando le permesse di un grande disastro sociale e state compromettendo la coesione sociale, che è il tessuto connettivo della nostra società”. Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte intervenendo in Aula alla Camera e annunciando il voto contrario alla fiducia sulla manovra. “Lo smantellamento del reddito di cittadinanza, unito all’indifferenza per le buste paga e il ricorso massiccio ai voucher significa che avete una visione distorta del mercato del lavoro. La riassumo in un concetto: Schiavismo 2.0”.

Ci sono due errori in altrettante tabelle allegate alla manovra, sulla quale la Camera è chiamata a votare questa sera la fiducia. A quanto si apprende, il governo ha già presentato due emendamenti per le nuove correzioni. Le tabelle – insieme ai due emendamenti – verranno votate dopo la fiducia – che riguarda solo il testo della legge di bilancio – prima degli ordini del giorno. Secondo quanto si apprende in ambienti parlamentari sarebbe stata innovata la prassi secondo la quale si comincia con il votare la prima sezione e poi la seconda.

Giorgetti: la manovra come le turbolenze degli aerei, l’importante è atterrare “Io e Gilberto (Pichetto, ndr.) abbiamo complessivamente 50 anni di manovre di bilancio in due. Ne abbiamo viste di tutti i colori, non ci impressioniamo. E’ come gli aerei, quando c’è un po’ di turbolenza, l’importante è atterrare”. Così il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti interpellato in Transatlantico – a margine delle votazioni sulla legge di Bilancio – in merito alle ultime battute della manovra con gli errori sulle tabelle.

“I tecnici della Ragioneria Hanno lavorato tanto, sono tutti stanchi”, ha detto Giorgetti in merito alle accuse arrivate da FdI sull’assenza dei tecnici della Ragioneria durante i lavori in commissione.

Decontribuzione a 8mila euro per donne e giovani. La soglia massima per l’esonero contributivo totale viene innalzata da 6 a 8mila euro per chi assume donne svantaggiate, giovani under36 e percettori del Reddito di cittadinanza. E’ quanto prevedono le modifiche alla manovra introdotte in commissione Bilancio alla Camera.

Fondi, pari a 400mila euro, per contrastare la peste suina in Piemonte e altri, 20 milioni, per consentire al ministero della Cultura di acquistare “in via di prelazione” beni culturali che, secondo quanto viene spiegato, servirebbero per l’acquisto di Villa Verdi, la villa progettata da Giuseppe Verdi dove il compositore ha vissuto con la moglie. Si tratta di due proposte avanzate dal governo con un emendamento alle tabelle della manovra, che si votano separatamente dal testo della legge di Bilancio.

“Nella manovra non è entrata la sospensione del payback sui dispositivi medici ma il governo si è impegnato ad aprire un tavolo per affrontare il tema in tempi brevissimi”. Lo sottolinea la capigruppo di FdI in commissione Bilancio Ylenja Lucaselli a proposito della misura e spiegando che proporrà un ordine del giorno in materia. Attualmente è posto a carico delle aziende produttrici il 50% della spesa in eccesso effettuata dalle Regioni rispetto al tetto del 4,4% della spesa pubblica previsto per i dispositivi medici.

Alla Calabria vanno 440 milioni di euro, spalmati su quattro anni, per prevenire e mitigare il rischio idrogeologico e idraulico, nonché per le finalità di sostegno all’occupazione previste da un decreto del 1993 in cui c’era anche il finanziamento per i forestali. Lo dispone la manovra, su cui in serata sarà votata la fiducia. Sono stanziati “in favore della regione Calabria” 50 milioni per il 2023, 100 per il 2024, 170 per il 2025 e 120 per il 2026, “a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027”. L’assegnazione, “è ricompresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria”.

“Caos manovra? Il retroscena lo svelo: Non c’era nessuno dei funzionari del Mef e della ragioneria generale, c’è stato un caos amministrativo e non politico“: lo ha detto Federico Mollicone (FdI), presidente della Commissione cultura, intervenendo a Tagadà su La7. “Non è ammissibile, non contestiamo i rilievi ma il fatto che non ci fosse nessuno nella seconda notte di voto sulla manovra, abbiamo dovuto mandare mail per avere risposte arrivate il giorno dopo ossia questa mattina. Durante la legge di bilancio ci sono tutti del personale a Montecitorio, tutto era aperto ma i funzionari no”.

