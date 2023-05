“Siamo primi ovunque”. L’ultima balla della Schlein

Condividi l'articolo

Avrebbe potuto tranquillamente fischiettare facendo finta di niente. E invece Elly Schlein ha deciso di imbastire addirittura una conferenza stampa per commentare le fresche elezioni amministrative che si sono svolte in 13 capoluoghi di Provincia in regioni a statuto ordinario. A parte Brescia e Teramo, il risultato del centrosinistra non è stato propriamente entusiasmante. Eppure la segretaria del Partito Democratico dipinge una realtà tutta sua: “ La destra frena “, è il suo sindacabilissimo responso.

“ In questa tornata ci rialziamo con slancio, avanziamo, siamo convinti che ci siano i migliori presupposti per vincere nelle città, fra due settimane “. E pazienza se Sondrio, Treviso, Imperia, Latina siano già state nettamente aggiudicate dal centrodestra e che, esclusa Vicenza, nessun candidato sindaco sostenuto dal Pd è in vantaggio nei ballottaggi dei Comuno più importanti. Per la Schlein l’importante è che il suo è il “ primo partito in quasi tutti i capoluoghi “. Peccato che, storicamente, le liste civiche alleate con il centrodestra abbiano spesso drenato voti a movimenti politici tradizionali che ora governano il Paese.

Schlein vorrebbe stare con tutte le opposizioni

Ma è sul rapporto con il Movimento 5 Stelle che l’ex vicepresidente dell’Emilia Romagna vuole continuare a insistere: anche (per non dire soprattutto) in vista del secondo turno del 28 e 29 maggio. “ Non abbiamo ancora fatto l’agenda delle prossime settimane, ma naturalmente l’auspicio è condividere le iniziative con le forze che sono nostre alleate. E pure allargare a chi non lo era “, è la convinzione della Schlein. “ Abbiamo la speranza di poter rendere ancor più espansive e attrattive le nostre candidature al ballottaggio. Confermiamo la disponibilità a incrociarci anche con le altre forze politiche “. Secondo la segretaria, non possono esistere preclusioni di nessun genere: “ È sui temi che si trova l’intesa con le forze politiche alternative alla destra. Il Pd lavora nel modo più unitario possibile “.

Tuttavia la classica posizione pilatesca di Elly Schlein prosegue imperterrita quando qualcuno le chiede chi preferirebbe tra M5s e Terzo Polo in una futura (probabilmente lontana) alleanza nazionale: “ Non dobbiamo esprimere preferenze, noi dobbiamo fare un lavoro serio. Da questo punto di vista la mia preferenza è netta ed è costruire un’alternativa alla destra di governo. Ma c’è una costante, l’affidabilità del Pd, che ha saputo costruire in alcuni contesti alleanze con delle forze, e alleanze diverse in altri contesti. Siamo unitari sui temi “. E se n’è convinta lei…

