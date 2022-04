Siamo solo baby orsi, cuccioli animati in viaggio verso casa

Condividi l'articolo

Dopo quattro stagioni per 140 episodi, culminate in un film, Panda, Orso Bianco e Grizzly, i tre fratelli protagonisti della popolare serie animata Siamo solo orsi, tornano stavolta in versione cuccioli con nuove avventure nella serie prequel/spin-off Siamo solo baby orsi, in prima tv dall’11 aprile su Cartoon Network (canale 607 di Sky) , dal lunedì al venerdì, alle 19.40.

La nuova serie sviluppata da Manny Hernandez con Daniel Chong, creatore di Siamo solo orsi, tra i produttori esecutivi, vede i protagonisti coinvolti in un viaggio attraverso una moltitudine di mondi. Grazie all’aiuto di una scatola magica e al teletrasporto, i baby orsi vanno alla ricerca di un luogo dove potersi stabilire. In ogni episodio conosceranno un posto nuovo, colorato, divertente e fantasioso, dove incontreranno nuovi amici. Scegliere se fermarsi o proseguire il viaggio alla ricerca di un posto da chiamare ‘casa’ non sarà semplice. Fra i tre, Grizzly, fratello maggiore e leader indiscusso del trio è energico, amichevole e sempre fiducioso, ma anche molto testardo fin da piccolo. Il secondo fratello è Panda, ossessionato dal telefono, spesso preso dalla sindrome del fratello di mezzo, compensata dal suo spirito artistico e dal suo essere sempre molto alla moda. Orso Bianco, terzo e ultimo dei fratelli, è talentuoso, anche nelle arti marziali, e riflessivo; qualche volta viene frainteso ma la sua lealtà e fedeltà sono fondamentali per l’equilibrio dei baby orsi. Daniel Chong, già vincitore di un Annie Award con lo special animato Toy Story of Terror, ha conquistato con Siamo solo orsi fra gli altri un Bafta Children’s Award, un Jury Award per la miglior serie televisiva all’Annecy Intentional Animated Film Festival e un altro Annie Award. Nella serie prequel Siamo solo Baby Orsi la sfida è stata riflettere “l’innocenza vera e reale che hanno i bambini – ha spiegato Manny Hernandez a Laughing Place – un’innocenza che ci avvicina al vero essere umano dentro di noi e che i bambini ci possono insegnare”. (ANSA).



