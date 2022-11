Siani a Sorrento, c’è voglia di tornare in sala

Condividi l'articolo

“Vedo tanto entusiasmo e voglia di tornare in sala. I cinema sono scomodi e per questo il pubblico non ci va più? E’ una stupidaggine, se un film è bello si vede anche stando appesi a un lampadario”. Alessandro Siani saluta così il pubblico degli esercenti alla convention 01 delle 45° edizione delle “Giornate Professionali di Cinema – New Challenges, together” presentando il suo prossimo film (uscita il 14 febbraio 2023′) “Tramite Amicizia’”.

“Portiamo in sala film belli – il suo invito – ci dobbiamo provare. In questi ultimi tempi è capitato di tutto, il covid, la guerra, mancano solo gli extraterrestri ma probabilmente quando vedono la situazione sgommano e vanno via” dice ironicamente. E sul tema del film di cui è regista e interprete: “Ho fatto film sulla felicità sulla richezza e la povertà, sui miracoli, ora guardianoci negli occhi e chiediamoci quanti amici veri abbiamo e di quante persone ci possiamo fidare. E poi in Italia tutto si fa tramite amicizia. Dove è la meritocrazia?” In attesa del Galà dei Biglietti d’Oro – domani ore 20.15 presso l’Auditorium Sirene, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni che interverrà anche a un incontro sul sistema cinematografico italiano – prosegue l’appuntamento dedicato all’industria cinematografica organizzato dall’ANEC con ANICA, il sostegno del Mic-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento.

Tra gli ospiti delle convention Antonio Albanese, Riccardo Milani (per l’anteprima del film “Grazie Ragazzi” con Sonia Bergamasco e Vinicio Marchioni), Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Greta Scarano, Andrea di Stefano, Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Alessandro Borghi, Marco D’Amore. Per i Biglietti d’oro sul palco dell’Hilton ci saranno anche Salvo Ficarra e Valentino Picone per “La Stranezza”, film italiano più visto della stagione, insieme al regista Roberto Andò. (ANSA).



