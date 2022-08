Siccità: Casellati, va evitato che diventi deserto economico

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROVIGO, 05 AGO – “Se mancano il grano e il mais noi

dobbiamo rivolgerci ad altre economie. La siccità oggi non è

soltanto un problema sulle spalle degli agricoltori, è sulle

spalle di tutte le famiglie che quando vanno al supermercato si

trovano i prezzi degli alimentari aumentati di oltre il 10%;

quindi noi dobbiamo assolutamente impedire che la siccità si

trasformi in un deserto economico”. Lo ha detto stamane la

presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che

oggi in Polesine, a Crespino (Rovigo), su invito di

Confagricoltura, ha preso visione della drammatica situazione

della coltivazioni dovuti alla siccità. “Sono qui – ha detto la

presidente di Palazzo Madama – per raccogliere l’allarme degli

agricoltori, per toccare con mano i danni della siccità in

questo territorio sempre stato fertile, un granaio del Veneto”,

ha aggiunto la presidente del Senato. “Lo Stato — ha

sottolineato Casellati – ha il dovere di andare incontro a

questa grave emergenza, non solo integrando il reddito che è

mancato agli agricoltor, ma anche facendo un piano che investa

su opere irrigue, sugli invasi e sul sistema di canalizzazione.

Occorre che con queste misure si garantisca agli agricoltori che

l’acqua ci sia sempre e non si debba dire che l’acqua deve

arrivare dal cielo”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte