Siccità: Confagricoltura E-R, timori per grano, mais e colture

(ANSA) – BOLOGNA, 05 MAR – Sale l’allerta mete nei campi

dell’Emilia-Romagna dove per l’assenza di piogge e con le scorte

d’acqua al minimo “si teme per il grano e la semina del mais,

poi per le altre colture”. A lanciare l’allarme è la

Confagricoltura regionale, secondo cui, a dare la misura del

fenomeno e del rischio “è il livello del fiume Po a

Pontelagoscuro, nel Ferrarese, che si presenta sotto lo zero

idrometrico di 5 metri e 90 centimetri con una portata di poco

superiore ai 600 metri cubi d’acqua al secondo quando la ‘normalità’ durante l’anno sfiora mediamente i 2 o 3 mila metri

cubi”.

Numeri che preoccupano gli agricoltori i quali, viene

osservato dall’associazione, temono anche l’abbassamento delle

temperature notturne previsto nei prossimi giorni che potrebbe

danneggiare produzioni frutticole e barbabietole da zucchero.

“I produttori di grano – osserva in una nota il presidente

di Confagricoltura Emilia Romagna, Marcello Bonvicini – si

preparano a fronteggiare la siccità pianificando irrigazioni di

soccorso a costi elevatissimi visti i rincari del gas e

dell’energia elettrica. Si profila una stagione complicata per

il mais, coltura che necessita di molta acqua ed è vicina al suo

periodo di semina su oltre 100.000 ettari di superficie

regionale. Non solo: le barbabietole da zucchero hanno

difficoltà a germogliare e soffrono anche le bietole da seme”.

In assenza di acqua, prosegue Bonvicini, “non si coltiva più.

Le irrigazioni di soccorso diventano un elemento ordinario a

fronte di condizioni meteo sempre più imprevedibili”. Quindi,

argomenta rivolgendo il suo pensiero alle istituzioni, “bisogna

passare ai fatti e garantire la disponibilità idrica; basta con

le parole, occorre snellire l’iter procedurale per la

costruzione di invasi di stoccaggio nelle aree più fragili del

territorio: adesso – conclude – servono almeno 10 anni per

realizzare un’opera di medie dimensioni, una follia. (ANSA).



