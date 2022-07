Siccità: Giani, preoccupazione principale è laguna Orbetello

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 11 LUG – Sul fronte della siccità “per me

la preoccupazione principale è la Laguna di Orbetello. Abbiamo

mobilitato i progetti che sono necessari per poter garantire una

maggiore circolazione d’acqua e un abbassamento della

temperatura perché quel gioiello naturalistico straordinario è

un patrimonio universale dell’umanità di cui la Toscana si sente

il dover di lanciare il grido di allarme e realizzare gli

interventi necessari per sostenere un alleggerimento dello stato

di disagio”. Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio

Giani.

“Stiamo facendo il check up della situazione – ha aggiunto

Giani – Venerdì abbiamo convocato l’unità di crisi e ogni

soggetto ha il compito di indicarci i progetti che in tempi

rapidissimi possono alleggerire la situazione di disagio. Quando

avremo raccolto tutti questi progetti li manderemo a Roma per

poter avere il giusto supporto economico per far fronte a questa

situazione”. (ANSA).



