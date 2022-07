Siccità: in E-R falde sotterranee mai così in sofferenza

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 25 LUG – La siccità che interessa l’intero

Paese non interessa esclusivamente le portate dei grandi corsi

d’acqua del Nord influenzandone drasticamente i flussi di

risorsa idrica, ma ha effetti estremamente penalizzanti anche su

tutte le acque classificate come non di superficie. Le falde

freatiche sotterranee infatti risentono pesantemente del

sommarsi degli elementi climatici di questa stagione

straordinaria dai numeri record. La lunga serie di primati

negativi riguarda la presenza di acqua nel sottosuolo e lo staff

tecnico agronomico del Cer- Canale Emiliano Romagnolo, grazie

agli studi realizzati nei laboratori di ricerca in campo sul

risparmio idrico in agricoltura ad Acqua Campus-Anbi di Budrio,

nel Bolognese, presenta una capillare analisi statistica dello

stato attuale della falda acquifera.

In Emilia-Romagna le falde freatiche si confermano al minimo

storico. Analizzando l’estesa mole di dati storici sui livelli

di falda monitorati da oltre vent’anni su tutto il territorio

regionale e, confrontando questi con i valori misurati per

l’anno corrente 2022, la situazione emerge ai massimi livelli di

criticità possibile. Per tutte le province i valori registrati

sono ampiamente sotto la media con numeri che variano da un -70%

in provincia di Reggio-Emilia a un -127% in provincia di

Bologna, dove le falde appaiono più sofferenti. Nel dettaglio, a

Piacenza e Modena si registra un -73%, a Parma -92%, a Ferrara

-111%, a Ravenna -79%, a Forlì-Cesena -110, a Rimini -109%.

(ANSA).



