Siccità: la portata del Po in costante diminuzione

Quasi seimila nuovi positivi (5.999) al Coronavirus su 22.067 tamponi fatti nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna, dove aumentano i ricoverati in terapia intensiva, 45 (+3) e nei reparti Covid, 1.760 (+24). Sono invece in lieve calo i contagi attivi, 81.645 (-966), il...