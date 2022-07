Siccità: progetto risparmia acqua, acque reflue per irrigare

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 07 LUG – 54 piante di pomodoro e 66 piante

di pesco irrigate con le acque reflue depurate. Si tratta del

progetto sperimentale durato quasi due anni, ‘Value Ce In’

(Valorizzazione di acque reflue e fanghi in ottica di economia

circolare e simbiosi industriale”), coordinato da Enea, con la

partecipazione del Centro Interdipartimentale di Ricerca

Industriale “Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia”

dell’Università di Bologna, volto al recupero delle acque

scaricate dal depuratore Hera di Cesena, poi destinate

all’irrigazione di peschi e pomodori.

Nell’ambito del progetto, è stato messo a punto un sistema

innovativo prototipale per il riuso delle acque depurate,

installato nel depuratore della città romagnola. Grazie

all’utilizzo di queste acque che contengono già alcune sostanze

nutritive necessarie per la crescita delle piante, inoltre, si

può ottenere un risparmio, ad esempio nel caso della

coltivazione dei peschi, del 32% di azoto e dell’8% di fosforo.

È stata riscontrata la totale assenza di contaminazioni di

escherichia coli a livello sia di germogli sia di frutti.

Secondo le stime elaborate, l’utilizzo di acque reflue depurate

per irrigare i campi potrebbe soddisfare fino al 70% del

fabbisogno idrico irriguo della Regione Emilia-Romagna,

riducendo di circa il 30% anche i costi per i concimi.

Il progetto sperimentale ha contato su un budget totale di

oltre un milione e 100mila euro, di cui quasi 800mila euro

finanziati dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziato dal Fondo

per lo Sviluppo e la Coesione. “E’ un esempio di economia

circolare – sottolinea Susanna Zucchelli, direttore Acqua di

Hera – con la prospettiva di generare un positivo impatto

ambientale, sociale ed economico per il territorio cesenate”. Ma si può andare oltre. “Questa filiera tecnologica si può

applicare a tutti gli impianti di depurazione per garantire una

fonte idrica non convenzionale, sicura, conveniente”, aggiunge

il coordinatore del progetto Luigi Petta. (ANSA).



