Siccità: Verona, scattano limiti per l’uso di acqua potabile

Condividi l'articolo

(ANSA) – VERONA, 02 LUG – A seguito del perdurare della

situazione meteorologica e della conseguente emergenza idrica,

il sindaco di Verona Damiano Tommasi, ha firmato l’ordinanza che

limita l’uso dell’acqua potabile ai fini domestici, per la

pulizia personale e per l’igiene. Fino al 31 agosto sarà quindi

vietato usare acqua potabile proveniente da fonte idrica per

l’irrigazione di orti, giardini e campi sportivi, per il

lavaggio di automobili, salvo impianti autorizzati, per il

riempimento di piscine e per ogni altra attività che non sia

strettamente necessaria ai fini del fabbisogno umano. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte