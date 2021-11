Sicilia mascherina all’aperto con folla, test da arrivi Germania

Condividi l'articolo









(ANSA) – PALERMO, 18 NOV – In Sicilia è stato introdotto

l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla

anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente

affollati. E’ quanto prevede una nuova ordinanza del presidente

della Regione Nello Musumeci. I provvedimenti sono in vigore da

oggi fino al 31 dicembre. Dovranno sottoporsi al tampone, nei

porti e aeroporti siciliani, anche i viaggiatori che arrivano

dalla Germania e dal Regno Unito. Attualmente il controllo è già

previsto per chi proviene, o vi abbia transitato nei 14 giorni

precedenti, dagli Usa, Malta, Portogallo, Spagna, Francia,

Grecia e Olanda. (ANSA).



