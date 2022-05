Sicurezza: rimosse ‘camere da letto’ sotto Parterre Firenze

Condividi l'articolo

(ANSA) – FIRENZE, 07 MAG – Erano state trasformate in camere

da letto abusive con tanto di materassi, fornelli, lampade e

mobili alcune aree attualmente non utilizzate del Parterre di

Firenze, in piazza della Libertà. Ora, fa sapere Palazzo

Vecchio, il personale della polizia municipale è intervenuto per

liberare i locali, insieme ai servizi tecnici, e ha ripreso

possesso degli spazi ripristinando le serrature delle porte di

accesso. Sono poi intervenuti i mezzi Alia per la raccolta del

materiale e dei rifiuti. Le immagini diffuse dal Comune in rete

civica mostrano un’area di grave degrado sociale. Nei vani di

servizio alla struttura, ma anche all’aperto, hanno vissuto

senza la minima sicurezza personale e igienico-sanitaria

occupanti abusivi che hanno allestito degli accampamenti per

dormire. Masserizie, arredi improvvisati, sporcizia sono stati

trovati e rimossi nell’operazione conclusa venerdì. (ANSA).



