SICUREZZA, VIOLENZA GATTEO, MORRONE (LEGA) A LAMORGESE: RISPOSTE ALLE VITTIME E PIU’ IMPEGNO PER CONTROLLO TERRITORIO

Condividi l'articolo

Roma, 15 febbraio. “La brutale aggressione subita nei giorni scorsi da un’imprenditrice di Gatteo Mare per mano di uno sconosciuto ci sgomenta. La questione sicurezza è sempre più pressante in Romagna e in tutto il Paese. Ormai non si contano gli episodi violenti non solo ai danni di persone deboli e vulnerabili perpetrati da soggetti spinti da pulsioni e bisogni da soddisfare nell’immediato, dalla necessità di denaro o di sesso allo sfogo di violenza repressa, per i quali il genere o l’età della vittima sono irrilevanti. Si tratta di soggetti che considerano l’Italia terra di nessuno, dove tutto o quasi è consentito e si rimane spesso impuniti”.

Così in una nota il parlamentare della Lega Jacopo Morrone.

“Credo che alle vittime vadano date risposte, ma anche comprensione e ascolto. Non so quale obiettivo si sia posta il ministro Lamorgese quando ha affermato, rispetto ai gravissimi fatti di Capodanno a Milano, di non associare le violenze agli immigrati. Noi non lo facciamo, ma pretendiamo dati chiari e trasparenti senza censure ideologiche. Il mancato presidio del territorio e l’irresponsabile gestione dell’immigrazione irregolare sono sotto gli occhi di tutti. Fare finta di nulla non salverà il Paese da un’escalation di violenza che è nei fatti”.

Lega Romagna