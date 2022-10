“Signor presidente”. Il comunicato del governo che “zittisce” la Boldrini

Condividi l'articolo

Una nota da palazzo Chigi smonta le polemiche sul lessico e zittisce tutti. Laura Boldrini e le femministe in primis. L’onorevole Giorgia Meloni è “ il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri “: ecco la dicitura corretta per indicare il nuovo premier. L’indicazione è stata messa nero su bianco in una comunicazione firmata dal segretario generale della presidenza del Consiglio, Carlo Deodato, e inviata a tutti i ministri del nuovo governo di centrodestra. Trapelato poi sui social, il dispaccio è risuonato come una precisazione destinata a spegnere le speculazioni linguistiche e ideologiche degli ultimi giorni.

La nota di palazzo Chigi

“ Per opportuna informazione si comunica che l’appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è: Il Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Giorgia Meloni “, si legge nel testo vergato su carta intestata dal segretario generale Deodato. Poche ed essenziali righe utili però a mettere un punto fermo su una questione di forma (e non certo di contenuto) che aveva ormai assunto contorni surreali. I pasdaran del linguaggio inclusivo avevano infatti alzato i loro scudi di fronte alla scelta del premier di declinare al maschile la dicitura del proprio incarico. Decisione che, peraltro, era stata definita corretta e legittima anche dagli esperti in materia linguistica.

Il tema era ormai diventato un pretesto per aprire dibattiti politici in chiave anti-Meloni. Se n’era discusso in Parlamento, tra i banchi dell’opposizione, e persino in tv. “ Sembra che Giorgia Meloni viva la dimensione di essere donna quasi come una diminutio “, aveva ad esempio affermato l’immunologa Antonella Viola su La7, lanciandosi in un’interpretazione alquanto opinabile. “ Il modello di potere di Meloni è quello maschilista ‘al maschile’… “, aveva invece osservato la scrittrice Michele Murgia, facendo eco agli strali di Laura Boldrini sull’argomento.

Parole e invettive al riguardo, insomma, si erano sprecate. Come se la questione fosse dirimente per i destini dell’Italia e prevalesse addirittura sul fatto che Meloni fosse diventata il primo presidente del Consiglio donna. Alla fine, il premier ha tirato dritto anche su questo tema e da Palazzo Chigi è arrivata quella nota definitiva.

