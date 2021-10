Simeone, 4 gol? questa mattina ho fatto meditazione

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Sto bene, lottiamo tutti e questo

mi dà carica, mi fornisce energia vedere i miei compagni che si

gettano a terra anche sul 3-1. Personalmente è molto

emozionante. Questa mattina guardavo la Lazio e avevo sognato di

fare 2 o 3 gol, e oggi sono contento perché ce l’ho fatta”. Così ‘el Cholito’ Simeone racconta le proprie sensazioni nel

dopo-partita di Verona-Lazio, match nel quale ha segnato 4 gol.

“Ho preparato questa partita come sempre – dice ancora

l’attaccante dell’Hellas -. Sono molto curioso, voglio

conoscermi e per questo faccio meditazione, per me è importante,

guardarsi dentro. In mattinata ero nervoso, ho lavorato su

questa emozione ed è andata bene. Caprari? Bravissimo ragazzo,

non mi sono mai trovato così bene e così velocemente con un

giocatore”.

Poi Simeone jr riserva una battuta alla Lazio, la squadra con

cui suo padre Diego vinse, da calciatore, lo scudetto nel 2000.

“Per me tutte le partite sono importanti. Ovviamente ho molto

rispetto per la Lazio perché ce l’ho nel cuore – ammette -, ma

sono un giocatore e devo fare il mio mestiere. Io lavoro tutti i

giorni per farlo sempre. Ora mi voglio godere questo momento”.

(ANSA).



