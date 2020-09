Simulato a Bologna un incidente aereo in scenario pandemico

(ANSA) – BOLOGNA, 17 SET – Un’esercitazione ‘a tutto campo’,

per simulare un incidente aereo nelle particolari condizioni di

pandemia da Covid1-9, si è svolta oggi all’aeroporto Marconi di

Bologna.

Nella simulazione, un aeromobile in arrivo da Roma con a

bordo 18 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio ha

subìto un incidente in fase di atterraggio a causa di

un’improvvisa variazione del vento. Nell’impatto con il suolo il

velivolo è rimasto integro ma è andato fuori pista ed ha preso

fuoco. Al Marconi, che in questi giorni è chiuso per lavori di

manutenzione della pista, l’esercitazione ha avuto l’obiettivo

di verificare l’efficacia del Piano di Emergenza Aeroportuale,

testare la capacità di coordinamento dei diversi soggetti

coinvolti nelle operazioni di soccorso e sperimentare per la

prima volta la gestione di un incidente aeronautico in uno

scenario pandemico, con l’utilizzo di un centro operativo di

emergenza virtuale.

La giornata ha coinvolto circa 100 persone tra personale

aeroportuale, Vigili del Fuoco, 118, Croce Rossa Italiana,

Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, oltre a Bologna

Servizi Cimiteriali, Ministero della Salute, Medicina Legale e

Prefettura.

I primi a intervenire sul luogo dell’incidente simulato sono

stati i Vigili del Fuoco della sede distaccata del Marconi. Gli

automezzi dei pompieri, in grado di erogare in soli due minuti

30.000 litri di sostanze estinguenti a 90 m di distanza, hanno

simulato l’estinzione delle fiamme, mentre altri automezzi e

uomini provenienti dalla sede centrale prestavano soccorso ai

passeggeri (ovviamente tutti attori), all’interno di autobus che

rappresentavano i tronconi di fusoliera. Anche la Centrale

Operativa 118 ha partecipato mettendo a disposizione mezzi e

personale per la gestione dell’incidente. Alla simulazione hanno

preso parte inoltre alcuni truccatori della Croce Rossa che,

tramite l’utilizzo di tecniche di derivazione cinematografica,

hanno reso più realistica la simulazione. Per il Marconi, questa

è la settima esercitazione ‘a tutto campo’, che viene effettuata

ogni due anni. (ANSA).



