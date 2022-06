Sindaco arrestato per corruzione: secretati atti interrogatori

Condividi l'articolo

(ANSA) – IMPERIA, 29 GIU – E’ terminato alle 23,30 della

scorsa notte l’interrogatorio di Gaetano Speranza, sentito dal

sostituto procuratore di Imperia Barbara Bresci subito dopo il

fratello Vincenzo, titolare della ditta Edilcantieri Costruzioni

Srl. Quest’ultimo ha parlato nove ore, senza mai fermarsi,

mentre a Gaetano sono bastate quattro ore e mezza per dare la

sua versione dei fatti. Entrambi sono stati arrestati tra la

fine di maggio e l’inizio di giugno per corruzione e abuso

d’ufficio in concorso per un presunto giro di mazzette che

l’imprenditore, con l’aiuto del fratello, avrebbe elargito

all’ex sindaco di Aurigo e consigliere provinciale Luigino

Dellerba per vedersi in cambio aggiudicare lavori pubblici.

Secretati i verbali delle oltre tredici ore di

interrogatorio. Fino al termine delle indagini sarà impossibile,

dunque, conoscere quanto i due Speranza hanno rivelato al

magistrato. “Siamo soddisfatti. I nostri assistiti hanno

chiarito la loro posizione”, hanno detto gli avvocati Roberto

Trevia e Alessandro Moroni, legali dei due fratelli. L’ultima a

lasciare il palazzo di giustizia, poco prima della mezzanotte è

stata la pm Barbara Bresci, accompagnata dal capitano Vincenzo

Spataro, comandante del Nucleo Investigativo dei carabinieri di

Imperia che ha compiuto indagini e arresti. Vincenzo Speranza è

detenuto nel carcere di Sanremo dallo scorso 30 maggio. Quel

giorno i carabinieri lo avevano arrestato in flagranza di reato

insieme all’allora sindaco di Aurigo e consigliere provinciale

Luigino Dellerba. Per il fratello, ex carabiniere in congedo, le

manette sono scattate qualche giorno dopo: non essendo stato

arrestato in flagranza, Gaetano Speranza si trova ai

domiciliari. A chiedere che venissero interrogati sono stati i

loro legali. Giovedì sarà la volta di Dellerba. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte