Singin’ in the Rain restaurato torna in sala dal 5 dicembre

Uno dei musical più popolari di sempre compie 70 anni: ‘Singin’ in the Rain’, diretto nel 1952 da Stanley Donen e Gene Kelly, arriva ora nelle sale italiane, grazie al nuovo restauro in 4K di Warner Bros. e alla distribuzione della Cineteca di Bologna con il suo progetto ‘Il Cinema Ritrovato. Al cinema’.

Dopo l’anteprima dello scorso luglio in Piazza Maggiore a Bologna al festival ‘Il Cinema Ritrovato’, il restauro di ‘Singin’ in the rain’ sarà nelle sale italiane dal 5 dicembre.

Il film è ambientato nella Hollywood del 1927: all’arrivo del sonoro, una star del cinema muto deve correre ai ripari. Ci sono la satira esuberante di una Hollywood travolta dal sonoro, la torrenziale celebrazione dello slancio amoroso, l’energia comica che incrocia e si risolve nella perfetta stilizzazione coreografica. È davvero il film dei magici accordi: di Stanley Donen e Gene Kelly, di una formidabile coppia di sceneggiatori come Betty Comden e Adolph Green, di un produttore di straordinario talento come Arthur Freed. La squadra che ha consegnato il musical americano all’eternità. (ANSA).



