Sinner e Giorgi volano agli ottavi del Roland Garros

Jannik Sinner si è qualificato per gli ottavi di finale del torneo del Roland Garros, secondo slam stagionale, battendo in tre set lo statunitense Mackenzie McDonald, n.60 del ranking. L’altoatesino, n.12 Atp, si è imposto col punteggio di 6-3, 7-6, 6-3. e ora attende di conoscere il sui prossimo avversario, che sarà il vincente della sfida tra Andrej Rublev, n.7 al mondo, e il cileno Cristian Garin.

L’azzurra Camila Giorgi si è qualificata agli ottavi di finale del torneo del Roland Garros, per la prima volta in carriera, battendo per 2-1 la bielorussa Aryna Sabalenka, n.7 Wta. La marchigiana, attuale n.30 del ranking, ha perso il primo set 4-6 ma poi ha rimontato imponendosi nei due successivi per 6-1, 6-0. Nel prossimo turno affronterà la russa Daria Kasatkina, n.20 al mondo.

Il numero 2 del mondo, Daniil Medvedev, si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland-Garros battendo il serbo Miomir Kecmanovic, col punteggio di 6-2, 6-4, 6-2. Il russo, arrivato a Parigi dopo una lunga assenza dai tornei, deve ancora perdere un set e nel match odierno non ha mai neanche perso il servizio. Agli ottavi, Medvedev incontrerà Gilles Simon o Marin Cilic prima di un possibile quarto contro Jannik Sinner o il connazionale Andrey Rublev. Prosegue anche senza problemi, nel torneo femminile, la marcia della numero uno al mondo, la polacca Iga Swiatek, che ha battuto 6-3, 7-5 la montenegrina Danka Kovinic, collezionando la sua 31/a vittoria consecutiva.



