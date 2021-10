Sinner in finale ad Anversa contro Schwartzman

Condividi l'articolo









Jannik Sinner si è qualificato per la finale del torneo Atp di Anversa (superficie indoor in cemento) battendo in semifinale il sudafricano Lloyd Harris per 6-2 6-2 in un’ora e mezzo di gioco. Aver vinto oggi contro Lloyd per Sinner ha significato portarsi a -50 punti da Cameron Norrie nella corsa alle Atp Finals di Torino e a -160 da Hurkacz che occupa l’ultimo posto utile.

Jannick Sinner andrà quindi domani ad Anversa (torneo Atp 250 con un montepremi di 508.600 euro sul sul veloce indoor della ‘Lotto Arena’) a caccia del quarto titolo stagionale, e sesto della carriera con l’argentino Diego Schwartzman (n. 13 del ranking) ha battuto l’americano Jenson Brooksby per 6-4 6-0.

“Sono contento di essere in finale, Harris è un giocatore incredibile che ha avuto fin qui una stagione eccezionale e gli auguro di finire nel modo migliore – il commento di Sinner sul match vinto oggi contro il sudafricano Lloyd Harris -. Mi piace giocare indoor, mi piace giocare qui e quindi non vedo l’ora che si torni in campo domani per la finale. Qui la situazione è molto simile alle condizioni a Sofia dove mi trovo molto bene. Già due anni fa qui ero arrivato in semifinale. Amo giocare qui, mi muovo bene, trovo il timing giusto, le condizioni sono perfette per me. A prescindere da quello che accadrà domani sono comunque già soddisfatto di quello che è il mio livello di oggi”. Poi il pensiero va alle ATP Finals di Torino: “la strada è ancora lunga, io ci spero e sono nella mia testa. Ci sono altri giocatori fortissimi che hanno lo stesso obiettivo, quindi non dipende solo da me. Cercherò di fare del mio meglio sia a Vienna che a Parigi Bercy”.

