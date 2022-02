Sir volley “alla finestra” per trasferta in Russia

Condividi l'articolo

(ANSA) – PERUGIA, 24 FEB – Anche il mondo della pallavolo

perugina guarda con attenzione all’evoluzione dell’attacco russo

all’Ucraina. La Sir Safety Perugia, impegnata in Champions

League, ha in programma per il 9 marzo la gara di andata dei

quarti di finale della competizione europea a San Pietroburgo

contro lo Zenit. “Noi stiamo alla finestra in attesa di quello

che succederà”, ha detto all’ANSA il presidente della società

Gino Sirci. “Stiamo vivendo dei momenti di grande tensione – ha

aggiunto -, siamo tutti molto in apprensione”.

Il presidente della società umbra ha auspicato che la

situazione, definita “pericolosa”, riesca “ad essere risolta nel

migliore dei modi”.

Il confronto fra Perugia e San Pietroburgo prevede anche una

gara di ritorno, al PalaBarton, la settimana successiva

all’andata in terra russa. Chi vincerà, affronterà una fra

Trento e Berlino.

La Sir, tra l’altro, ha nelle sue file un nazionale ucraino,

lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi. (ANSA).



