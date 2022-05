Siria: Mustafa e il padre Munzir domani a Budrio

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 31 MAG – Munzir e Mustafa El Nassyr, padre

e figlio siriani senza arti a causa della guerra e protagonisti

dello scatto ‘Hardship of Life’, che ha fatto il giro del mondo,

saranno domani a Budrio (Bologna) per visitare il paese che li

ospiterà durante il lungo periodo che trascorreranno al Centro

Protesi Inail.

La famiglia, accompagnata da un rappresentante della Caritas

che attualmente si occupa di ospitare la famiglia in Toscana,

sarà ricevuta dal sindaco Maurizio Mazzanti a Palazzo Comunale.

Il piccolo di 6 anni è nato senza braccia e senza gambe a

causa di un attacco chimico durante la gravidanza. Il papà, 35

anni, ha invece perso una gamba in seguito a un bombardamento

nel loro Paese. Sono arrivati in Italia il 21 gennaio e ospitati

a Siena. (ANSA).



—

