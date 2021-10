Siria, Pentagono: esponente di Al Qaida ucciso con un drone

Condividi l'articolo









NEW YORK – Un drone americano ha ucciso un esponente di Al Qaida in Sira. Lo afferma il Pentagono, sottolineando che il raid ha colpito Abdul Hamid al-Matar.

“La rimozione di questo senior leader di Al Qaida peserà sulla capacità dell’organizzazione terroristica di pianificare e condurre attacchi che minacciano cittadini americani, i nostri partner o civili”, afferma il maggiore dell’Esercito americano John Rigsbee.

Il raid è stato condotto con un drone MQ-9 Reaper nella città di Suluk, a nord di Raqqa. Non ci sono al momento indicazioni che l’attacco abbia causato vittime civili. Secondo indiscrezioni, il raid era in programma da diversi giorni e non avrebbe nulla a che fare con l’attacco contro le truppe americane di giovedì a Tanf.



