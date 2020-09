Siria:Ong, raid aereo a Aleppo contro base milizie filo-Iran

Un raid aereo attribuito a Israele è stato compiuto nella notte nella Siria settentrionale, nei pressi della città di Aleppo. Secondo alcune fonti di stampa è stata colpita una base militare di milizie filo-iraniane nella zona.

L’agenzia governativa siriana Sana, citando fonti militari, si limita ad affermare che la contraerea di Damasco ha aperto il fuoco contro i razzi sparati dall’ “aggressione israeliana” nella zona di Aleppo.

Dal canto suo, l’Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria afferma che il raid israeliano – il quarto in dieci giorni dopo attacchi nella Siria centrale e nella zona al confine con l’Iraq – ha preso di mira la base militare di Sfeira, a sud-est di Aleppo, dove da anni sono acquartierate milizie filo-iraniane.

Al momento non si registrano vittime civili o militari nel raid attribuito a Israele.

