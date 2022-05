Sisma Emilia: il 20 maggio Mattarella per il decennale

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 13 MAG – Il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, accogliendo l’invito del presidente della

Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sarà in Emilia

venerdì 20 maggio, a dieci anni dalla prima scossa di terremoto

che, insieme alle successive, nel maggio 2012 portarono

devastazione, morti e feriti.

Il Capo dello Stato, che visitò il cratere sismico nel 2017,

sarà prima a Medolla poi a Finale Emilia, luoghi della provincia

di Modena fortemente colpiti dal terremoto, ma anche simbolo

della ricostruzione e della rinascita.

Il Presidente arriverà alle 11 a Medolla, dove all’interno

del Teatro Facchini si svolgerà la Cerimonia ufficiale per il

decimo anniversario. Davanti ai rappresentanti delle istituzioni

e agli invitati, il presidente prenderà la parola dopo i saluti

del sindaco e presidente della Unione dei Comuni modenesi Area

Nord, Alberto Calciolari, dell’ex Commissario alla

ricostruzione, Vasco Errani, del capo della Protezione civile,

Fabrizio Curcio, e del presidente della Regione, Bonaccini. Al

termine, raggiungerà verso le 12 Finale Emilia, dove inaugurerà

la ‘Stazione Rulli Frulli’, sede del gruppo musicale emiliano

simbolo di resilienza e inclusione sociale, ricavata dalla

riqualificazione della locale ex autostazione danneggiata dal

terremoto. Alla cerimonia interverranno Federico Alberghini,

direttore della banda Rulli Frulli e responsabile della ‘Stazione’, il sindaco di Finale, Emilia Claudio Poletti, e il

presidente Bonaccini.

A Medolla, all’esterno del Teatro Facchini l’evento potrà

essere seguito su due maxischermi allestiti sotto altrettante

tensostrutture. (ANSA).



