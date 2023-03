Sisma Molise:danni in almeno 50 edifici,3 ordinanze sgombero

Condividi l'articolo

(ANSA) – CAMPOBASSO, 30 MAR – Mentre i controlli sono ancora

in corso, si aggrava il bilancio dei danni causati dalla scossa

sismica di magnitudo 4.6 di martedì sera in provincia di

Campobasso.

I Vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 sopralluoghi in

abitazioni e gli edifici che hanno subito lesioni, seppure di

lieve entità, sono al momento almeno una cinquantina. Si trovano

a Montagano e negli altri paesi limitrofi, ma anche a Campobasso

dove sono stati riscontrati danni in diversi appartamenti.

A Montagano, paese dell’epicentro, il sindaco ha emesso una

ordinanza di sgombero totale per la casa abitata da una anziana

e una ordinanza di interdizione parziale (solo per alcune

stanze) per altri due edifici vicini. In paese le case lesionate

sono circa 20. (ANSA).



