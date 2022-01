Sit in al Pantheon contro morte Lorenzo,tensioni e carica Ps

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 GEN – Momenti di tensione si sono

registrati nel corso della manifestazione, non preavvisata,

indetta dagli studenti a Roma per ricordare Lorenzo Peralli, lo

studente friulano morto nell’ultimo giorno di stage

dell’alternanza scuola-lavoro. La polizia è intervenuta dopo che

circa duecento giovani, che si sono dati appuntamento a piazza

del Pantheon, con volto travisato e fumogeni hanno tentato di

muoversi in direzione dei palazzi istituzionali provando ad

oltrepassare i blocchi della polizia. C’è stata una carica di

alleggerimento. Subito dopo i giovani hanno formato un corteo

spontaneo in direzione del Miur, scortato dalle forze

dell’ordine. Su quanto avvenuto sono al lavoro la Digos e la

Scientifica. (ANSA).



