Skateboard: azzurra Lanzi non supera le eliminatorie a Roma

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – Entra nel vivo ‘World Street

Skateboarding Rome 2022’, la kermesse internazionale che ha

portato nella capitale i migliori atleti mondiali per la prova

che apre alle qualificazioni olimpiche verso Parigi 2024. Oggi,

per le eliminatorie femminili, c’era attesa per Asia Lanzi, 14/a

ai Giochi di Tokyo ma arrivata a Roma in condizioni fisiche non

perfette dopo mesi di stop per un infortunio ad un ginocchio.

L’azzurra nella prima delle due run sembrava partire bene, ma

purtroppo non è riuscita a superare le qualificazioni e in

estate dovrà lavorare in vista del prossimo Mondiale che si

terrà ad ottobre in Brasile.

Domani sarà la volta degli uomini, con i giovanissimi Agustin

Lautaro Aquila, Giuseppe Cola e Andres Martin Gramaglia Fusconi

desiderosi di fare bene alla prima loro grande vetrina

internazionale. Obiettivo quarti di finale. (ANSA).



