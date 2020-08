Sky: numeri al top per finali di Champions ed Europa League

(ANSA) – ROMA, 24 AGO – Numeri al top su Sky per Champions ed

Europa League. Ieri, la finale di Champions League Paris Saint

Germain-Bayern Monaco è stata seguita da 1 milione e 461 mila

spettatori medi, share del 7,6% e 2 milioni e 246 mila

spettatori unici. Il pre partita ha raccolto 361 mila spettatori

medi, mentre lo studio post gara è stato visto da 491 mila

spettatori medi.

La finale di Europa League Siviglia-Inter, di venerdì 21 agosto

ha ottenuto 1 milione e 566 mila spettatori medi, 2 milioni e

535 mila spettatori unici e l’8,4% di share. Il pre partita ha

ottenuto 363 mila spettatori medi, mentre il post gara 653 mila.

Siviglia-Inter è la finale di Europa League più vista su Sky

Sport dal 2012/2013 e ha realizzato +21% rispetto alla finale

dell’anno scorso (Chelsea-Arsenal vista da 1 milione e 292 mila

spettatori medi). Inoltre, su TV8 il match ha raccolto 4 milioni

e 244 mila spettatori medi, il 22,7% di share e 8 milioni e 615

mila spettatori unici.

Siviglia-Inter, dunque, con 5 milioni 800 mila spettatori

medi cumulati e il 31,1% di share totale, è stata la partita di

calcio trasmessa sulle reti Sky (sui canali Sky Sport e in

simulcast in chiaro su TV8), più vista di tutti i tempi, primato

sottolineato anche dai grandi risultati del pre e del post gara.

(ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte