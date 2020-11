Sky TG24 raccoglie nuova sfida primo evento Sky TG24 Live In

Sky TG24 raccoglie una nuova sfida e presenta il suo primo evento: Sky TG24 Live In. Raccontare il mondo che cambia è da sempre nel Dna di Sky TG24. Negli anni la rete all news è divenuta una testata multipiattaforma – TV, sito, social, podcast – con cui informa il Paese attraverso un’articolata offerta editoriale.

L’idea alla base di Live In è portare l’informazione di Sky TG24 fuori dagli studi televisivi di Milano e Roma, “uscire di casa” per creare un ‘occasione di confronto, commento e dibattito ai massimi livelli sul territorio, ospitando grandi personalità italiane e internazionali. Il lungo viaggio che porterà Sky TG24 nelle piazze e nelle città italiane inizierà a Courmayeur, dove il 5 dicembre 2020 alle 13.30 prenderà vita Live In Courmayeur, un evento coprodotto con l’amministrazione comunale, in diretta su Sky TG24.

“Sky TG24 racconta ogni giorno il mondo e la sua evoluzione – ha detto il direttore di Sky TG24 Giuseppe De Bellis -. Lo fa con la professionalità dei suoi giornalisti e l’autorevolezza delle voci e i volti che con le loro opinioni arrotondano informazione e approfondimento. Il nostro valore aggiunto è la capacità di tradurre un contenuto per tutte le piattaforme di cui si compone il nostro ecosistema: TV, sito, social, podcast.

A completamento di questa già ricca offerta informativa, abbiamo pensato di inaugurare il primo evento live “Sky TG24: Live In”.

Ovvero Sky TG24 fuori dagli studi di Sky TG24, oggi in un teatro, domani in una piazza. La prima tappa sarà a Courmayeur, la cui amministrazione comunale ringrazio per la collaborazione e per aver creduto in questo progetto. E proprio dal cinema di Courmayeur faremo ciò che facciamo ogni giorno: informare, raccontare, spiegare, approfondire. Con un parterre di ospiti eccezionale con i quali affronteremo gli argomenti più importanti del dibattito sul presente e sul futuro”.

Tra gli appuntamenti: le interviste con la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e il ministro della Salute Roberto Speranza. Un incontro con i leader di partito: Vito Crimi, Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Nicola Zingaretti.

Il Presidente del Parlamento europeo David Sassoli e il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis approfondiranno i temi relativi all’Unione. La premier Katrín Jakobsdóttir racconterà la via islandese alla lotta al Covid. Su scenari economici e futuro delle imprese interverranno Marco Alverà, Carlo Bonomi, Brunello Cucinelli, Annamaria Furlan, Francesco Starace, Marco Tronchetti Provera. Per parlare di pandemia ci saranno gli scienziati Andrea Crisanti, Franco Locatelli e Alessandro Vespignani. Dal mondo accademico parteciperanno Luciano Floridi, Marianna Mazzucato, Antonella Polimeni. Per la cultura e lo sport prenderanno parte Ken Follett, Paolo Giordano e Federico Buffa. Questa è solo una parte del ricco parterre di ospiti: il calendario degli incontri previsti sarà annunciato nei prossimi giorni. (ANSA).



