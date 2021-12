Slittino: cdm; a Sochi Fischnaller torna alla vittoria

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 05 DIC – L’azzurro Dominik Fischnaller ha

vinto la gara sprint maschile a Sochi, prova della Coppa del

mondo di slittino, segnando anche il record della pista. Il

28enne di Bressanone (Bolzano), dopo il terzo posto nel singolo,

ha trovato il primo successo stagionale per la squadra diretta

da Armin Zoggeler a due anni da suo ultimo, segno di una

condizione in crescita nell’inverno delle Olimpiadi di Pechino.

In totale, Fischnaller ha ottenuto otto vittorie e 34 podi in

coppa del mondo, battendo oggi il russo Roman Repilov e

l’austriaco Wolfgang Kindl. Più attardato l’altro italiano in

gara Kevin Fischnaller, 13/o. Nella gara sprint del doppio nono

posto per Rieder/Kainzwaldner, seguiti da Nagler e Malleier

14/i. (ANSA).



—

