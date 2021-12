Slittino: due podi Italia con Fischnaller e il doppio a Igls

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 18 DIC – Torna sul podio nel singolo maschile

della Coppa del mondo di slittino Dominik Fischnaller. Sul

budello austriaco di Igls il 28enne azzurro si è issato sul

terzo gradino, a 275 millesimi di distanza dal vincitore, il

fortissimo tedesco Johannes Ludwig, che ha fissato il cronometro

sul tempo di 1’39?605. Per il carabiniere altoatesino è il terzo

podio individuale della stagione, dopo la vittoria nella sprint

ed il terzo posto in singolo, entrambi ottenuti nella tappa di

Sochi. “Ho disputato due manches veramente super – ha dichiarato

Fischnaller al traguardo -. Dopo i problemi fisici alla spalla

delle scorse settimane, la situazione migliora di giorno in

giorno, sta arrivando la condizione migliore”. La seconda

posizione di giornata è stata appannaggio del padrone di casa

Wolfgang Kindl, che ha accumulato un ritardo di appena 49

millesimi.

Sono tre gli italiani in top 15, grazie alle prove di Kevin

Fischnaller, che ha terminato in nona posizione a 532 millesimi

dal leader teutonico, e di Leon Felderer 15esimo a 907

millesimi. Classifica generale che vede al primo posto Ludwig a

455 punti, seguito da Kindl a 311 e da Max Langenhan con 284

punti.

La giornata magica dell’Italia è continuata anche nel doppio

maschile, con l’equipaggio composto da Emanuel Rieder e Simon

Kainzwaldner capace di conquistare la terza posizione,

conquistando così il primo podio stagionale nella specialità. Il

duo azzurro ha terminato la prova con il tempo complessivo di

1’19?452, a 171 millesimi dalla vittoria, che è andata ai

padroni di casa Steu/Koller. Hanno terminato in seconda

posizione, ad appena 22 millesimi, i fratelli lettoni Sics.

Hanno ben figurato anche Ivan Nagler e Fabian Malleier, sesti,

mentre si sono dovuti accontentare dell’undicesimo posto Ludwig

Rieder e Patrick Rastner. (ANSA).



