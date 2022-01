Slittino: Fischnaller terzo nel singolo di cdm a Sigulda

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Torna nuovamente sul podio nel

singolo maschile della Coppa del mondo di slittino Dominik

Fischnaller. Sul budello lettone di Sigulda il 28enne azzurro si

è issato sul terzo gradino, a 201 millesimi di distanza dal

vincitore, il padrone di casa Kristers Aparjods, che ha fissato

il cronometro sul tempo di 1’36?483. Per il carabiniere

altoatesino è il quarto podio individuale della stagione, dopo

la vittoria nella sprint di Sochi ed i due terzi posti in

singolo, ottenuti tra Sochi e Igls. La seconda posizione di

giornata è stata appannaggio del tedesco Felix Loch, secondo ex

aequo con Fischnaller alla fine della prima run, che ha

accumulato un ritardo di 186 millesimi.

Spazio in top 15 anche per un altro italiano, grazie alla

prova di Kevin Fischnaller, che ha terminato in 14esima

posizione a 941 millesimi dal leader lettone. Più attardato

Lukas Gufler al 29esimo posto.

Con i 70 punti guadagnati, la classifica generale vede ora

Fischnaller al terzo posto, dietro al primo classificato

Johannes Ludwig seguito dall’austriaco Wolfgang Kindl. (ANSA).



