Slittino: podio anche a Sigulda, Fischnaller leader di coppa

(ANSA) – ROMA, 08 GEN – Dominik Fischnaller ha confermato il

suo ottimo momento di forma in questa stagione, con il terzo

posto nel singolo maschile di Coppa del mondo di slittino a

Sigulda, in Lettonia. L’azzurro, al quinto podio stagionale sul

massimo circuito – dopo le due vittorie in singolo e sprint a

Park City ed i due terzi posti nel singolo di Whistler e la

sprint di Igls -, non ha deluso nemmeno nella tappa lettoner.

Per Fischnaller è il 43esimo podio in carriera in Coppa del

mondo. La vittoria è andata al padrone di casa Kisters Aparjods,

primo in 1’35″228.

Fischnaller ha consolidato la leadership della classifica

generale, che lo vede sempre al primo posto a 465 punti, contro

i 372 dell’austriaco Wolfgang Kindl. (ANSA).



