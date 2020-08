Smalling: “Daje Roma, il tuo amore è stato speciale”

(ANSA) – ROMA, 04 AGO – “Sono devastato, perché non sono

riuscito a finire quello che abbiamo iniziato in questa

stagione. Provare l’amore che la Roma mi ha mostrato in così

poco tempo è stato speciale e non lo dimenticherò. Voglio

ringraziare e augurare a tutti i giocatori, allo staff, buona

fortuna contro il Siviglia. DAJE ROMA”. E’ il messaggio

pubblicato su Instagram da Chris Smalling, ormai ex difensore

della Roma, dopo che il Manchester United, suo club di

appartenenza, non ha voluto rinnovare il prestito con i

giallorossi. (ANSA).



—

