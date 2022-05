Smartphone, emergono nuovi dettagli sul pieghevole di Google

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 06 MAG – Il primo smartphone pieghevole di

Google, conosciuto come Pixel Notepad, avrà un display piccolo e

uno interno di dimensioni simili a quello del Galaxy Z Fold4. Lo

afferma Ross Young, esperto del settore, che sottolinea come il

telefono monterà un pannello doppio da 5,8 pollici, più largo e

più corto di quello previsto per il prossimo foldable di

Samsung, da 6,19 pollici. Visto che si ipotizza che i due modelli avranno dimensioni simili, Samsung potrebbe aver ridotto

al minimo la cornice che circonda i display, per restituire una

superficie di touch maggiore. Il particolare formato del

dispositivo di Google vorrebbe anche dire che il Notepad

restituirà un design quadrato a differenza dello Z Fold4 più

incline a forme rettangolari. Ross ha condiviso anche la

possibile data di presentazione del Pixel, programmata per

l’autunno, probabilmente insieme al Pixel 7, modello top di

gamma della linea “classica” di smartphone Google.

Il pieghevole di Google era previsto per il 2021 prima che

l’azienda, secondo quanto riferito, lo rimandasse per risolvere

alcuni dubbi di progettazione. Non a caso, Big G ha reso

disponibile a marzo Android 12L, una versione del suo ultimo

sistema operativo pensata appositamente per dispositivi

pieghevoli e tablet. Pixel Notepad dovrebbe costare intorno ai

1.400 dollari con un design simile all’Oppo Find N e con il chip

Tensor sviluppato internamente da Google. Nessuna notizia sul

sistema di fotocamere che potrebbe poggiare sulla stessa

configurazione dell’attuale Pixel 6 Pro, con sensori posteriori

da 50, 48 e 12 megapixel. (ANSA).



—

