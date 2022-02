Smartphone, realme lancia la nuova Serie 9 Pro in Italia

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 18 FEB – Realme è uno dei marchi di

telefonia più in crescita nel mondo, e in particolare in Europa.

Lo confermano i dati rilasciati dall’agenzia di ricerca Canalys

e relativi all’ultimo trimestre del 2021. Forte del suo +449%

rispetto al 2020, realme vuole consolidare la sua posizione

anche in Italia. Lo fa lanciando i nuovi smartphone della Serie

9 Pro, tre in tutto: 9i, 9 Pro e 9 Pro+, con quest’ultimo che si

distingue per una cover posteriore che cambia colore a seconda

dell’esposizione alla luce del sole. Grazie al processo

fotocromatico a doppio strato del design sul retro, il materiale

passa dal blu al rosso quando è illuminato dal sole o dai raggi

ultravioletti. Gli altri due modelli, 9i e 9 Pro, vanno a

rimpolpare la già copiosa offerta nel settore medio di realme,

che segue le orme di quei marchi divenuti famosi proprio per

aver conquistato la fetta grossa dei consumatori nella fascia

sotto ai top di gamma. 9i integra, per la prima volta su un

telefono sotto i 200 euro, un processore Qualcomm Snapdragon 680

a 6 nanometri e una memoria “dinamica”, capace cioè di far

raggiungere allo smartphone fino a 11 GB di ram. Il 9 Pro ha uno

display da 6,6 pollici con refresh rate a 120Hz ed è, in

promozione, a 280 euro. Il realme 9 Pro+ adotta una fotocamera

Sony IMX766 con doppia stabilizzazione e tecnologia AI Noise

Cancellation 3.0. In più presenta un display Super Amoled a 90Hz

e un sensore di impronte digitali integrato nello schermo, in

grado anche di rilevare la frequenza cardiaca. Costa 350 euro.

(ANSA).



—

