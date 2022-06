Smartwatch, il primo trimestre dominato ancora da Apple

Condividi l'articolo

Mercato degli smartwatch in forte ripresa nel primo trimestre dell’anno. Secondo il Global Smartwatch Model Tracker pubblicato dall’agenzia Counterpoint Research, il settore ha visto un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2021. A dominare sono ancora i principali marchi, Apple e Samsung, anche se brand come Xiaomi sono stati in grado di ampliare la loro fetta, ottenendo un +69% su base annua. Nonostante una flessione del 24% sull’ultimo trimestre del 2021, Xiaomi ha ottenuto buoni risultati derivanti dai prodotti di fascia bassa, sotto i 100 dollari. “Sebbene il mercato globale degli smartwatch abbia registrato una crescita ridotta nel 2020 a causa dell’impatto del Covid-19, ha continuato a performare bene sin dall’inizio del 2021” spiegano da Counterpoint Research. “In particolare, Apple ha rappresentato più di un terzo delle spedizioni totali dell’anno scorso e sta aumentando ulteriormente la sua influenza con una quota di mercato del 36% nel primo trimestre di quest’anno.

L’elevata fedeltà al marchio degli utenti iPhone è uno dei fattori di successo dell’Apple Watch. Questa popolarità sembra essere maggiore tra le giovani generazioni, rendendo Apple un leader di mercato insostituibile. Riteniamo che la quota di mercato di Apple aumenterà ulteriormente entro la fine del 2022″. Samsung ha consolidato il secondo posto con un aumento delle spedizioni del 46% su base annua grazie alla popolarità della serie Galaxy Watch 4. Tra i brand che seguono a ruota ci sono Huawei, Xiaomi, Garmin e Amazfit, mentre Fitbit, dopo l’ingresso in Google, ha perso gradualmente margine, anche in vista dell’arrivo, in autunno, del primo Pixel Watch di Big G.

