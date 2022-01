Smog: prosegue allerta in Emilia-Romagna fino a lunedì

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 14 GEN – Prosegue fino a lunedì l’allerta

smog in gran parte dell’Emilia-Romagna con misure d’emergenza

per contenere i livelli di polveri sottili in atmosfera

prorogate nelle province di Piacenza, Parma, Reggio, Modena,

Ferrara e Bologna. Da domani scattano anche nel Ravennate. Fuori

soltanto i territori di Forlì-Cesena e Rimini. È quanto emerge

dal bollettino dell’Arpae. Tra le misure emergenziali sono

previsti lo stop anche ai veicoli diesel Euro 4, riscaldamenti

abbassati e limiti sulla combustione delle biomasse. (ANSA).



