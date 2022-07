Snapchat per il Web, ora il social anche sul computer

Condividi l'articolo

Snap ha annunciato l’arrivo di Snapchat per il Web, un’app per consentire agli utenti di inviare snap e chattare con gli amici tramite videochiamate, il tutto dai loro computer. Il software sarà disponibile per gli abbonati Snapchat+ negli Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Nuova Zelanda. Dopo il lancio iniziale, l’azienda prevede di distribuirlo anche in Francia, Germania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, prima di renderlo accessibile in tutto il mondo.

“Con Snapchat per il Web, puoi inviare messaggi e snap e chattare tramite video” spiega l’azienda. Snapchat per il Web consente inoltre agli utenti di sfruttare le funzionalità di messaggistica disponibili sui dispositivi mobili, comprese le reazioni in chat. Snap afferma che prevede di portare la sua funzione di lenti in realtà aumentata nelle videochiamate in futuro. Simile all’esperienza dell’app su dispositivi mobili, i messaggi inviati tramite Snapchat per il web verranno eliminati automaticamente dopo 24 ore. La società afferma inoltre che la versione per computer impedirà alle persone di acquisire schermate.

Tuttavia, è consapevole del fatto che chiunque può ancora scattare una foto sullo schermo dal proprio telefono, notando che il prodotto non è perfetto. Per accedere a Snapchat per il Web, gli utenti devono andare su web.snapchat.com e accedere con il proprio nome utente e password. Da lì, verrà chiesto di completare la verifica in due passaggi sul telefono per impostazione predefinita. Una volta aperto, si potranno continuare le conversazioni da dove sono state lasciate sul dispositivo mobile. “Quando utilizzi Snapchat tramite un desktop, il tuo Bitmoji apparirà nelle chat con un laptop per indicare agli altri che stai accedendo alla chat tramite Snapchat per il Web” conclude il gruppo.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte