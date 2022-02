Snowboard: a Obereggen la ‘Red Bull Hammers with Homies’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Obereggen, capitale dello snowboard

mondiale. La località a 20 minuti da Bolzano, cuore dello Ski

Center Latemar con le consorelle trentine Pampeago e Predazzo,

ospiterà sabato 5 e domenica 6 marzo la «Red Bull Hammers with

Homies». Si tratterà dell’unica tappa italiana di qualifica per

le finali mondiali del circuito internazionale in programma il

17 aprile a Madonna di Campiglio. Sotto i riflettori della

competizione internazionale, organizzata dalla società sportiva

Black Yeti guidata da Marco Sampaoli, ospitata nello snowpark

dalla società impianti Obereggen Latemar Ag e sponsorizzata

dalla Cassa Raiffeisen di Nova Ponente-Aldino, sarà la snowboard

crew battle: formazioni miste di 3 riders (requisito

obbligatorio: compiuti i 16 anni e maggiori) si scontreranno in

un contest knockout ad eliminazione diretta. L’iscrizione è

gratuita con omaggi per tutti i partecipanti selezionati, premi

per i due team finalisti e skipass a prezzo scontato per il

giorno di gara. La squadra vincitrice parteciperà alle finali

internazionali di Madonna di Campiglio il 16 e 17 aprile

all’Ursus Snowpark di Madonna di Campiglio. Nel frattempo lo Ski

Center Latemar ha ottenuto uno dei premi più prestigiosi nella

categoria fino a 60 chilometri di piste. Lo ha conferito, per

l’ennesima volta al comprensorio, il portale internazionale Ski

Resort per le ottime condizioni d’innevamento delle piste,

inserite nel comprensorio dolomitico del Latemar composto dalla

località altoatesina Obereggen e le consorelle trentine Pampeago

e Predazzo. Non a caso il primo cannone italiano che ha prodotto

neve programmata è stato realizzato ad Obereggen: oggi il

comprensorio conta oltre 200 cannoni che garantiscono ottime

condizioni di innevamento. La stagione invernale si concluderà

il 18 aprile. (ANSA).



