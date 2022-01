Snowboard: Moioli-show a Cortina con vista su Pechino

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 GEN – Michela Moioli lancia un segnale

chiaro a pochi giorni dal via delle Olimpiadi invernali a

Pechino. L’azzurra a Cortina vince infatti alla grande l’ultima

tappa della Coppa del mondo: la premessa migliore prima di

vestire i panni della portabandiera e guidare la missione

italiana nella cerimonia d’apertura del 4 febbraio. La

campionessa olimpica in carica ha conquistato la seconda

vittoria stagionale individuale – 18/a in carriera, considerando

anche il successo nella prova a squadre di Montafon, e 36/o

podio – al termine di una tesissima big-final. La 26enne

bergamasca ha preceduto nella finale a quattro, al fotofinish,

la francese Chloe Trespeuch, seconda; la campionessa del mondo

in carica, Charlotte Banks; e l’austriaca Pia Zerkhold. “E’

bellissimo vincere davanti a tutto questo pubblico in casa,

davanti alla famiglia, ai miei amici – le parole della Moioli, a

fine gara -. Il miglior modo per partire prima delle Olimpiadi

di Pechino: forza azzurri!”.

In campo maschile si è imposto il tedesco Martin Noerl,

davanti all’austriaco di madre italiana Alessandro Haemmerle,

all’australiano Cameron Bolton e all’azzurro Lorenzo Sommariva.

(ANSA).



