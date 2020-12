Sociale: donati 15.000 euro a Emporio Solidale Parma

(ANSA) – PARMA, DEC 1 – Una donazione di 15.000 euro da parte

di Parma città creativa Unesco della Gastronomia, è stata

devoluta a Emporio Solidale Parma, l’associazione che da 10 anni

promuove valori come la solidarietà, la lotta allo spreco e la

responsabilità sociale. La cifra è stata raccolta durante le

cene benefiche ‘Parma incontra Bergamo’ e ‘Parma incontra

Genova’ che hanno animato ‘Settembre Gastronomico’, progetto

promosso da Comune di Parma e Fondazione Parma Unesco City of

Gastronomy, coordinato da Parma Alimentare e ‘Parma io ci sto!’

e che vede il coinvolgimento dei Consorzi di Tutela delle Dop e

di aziende che operano nel settore alimentare.

Emporio Solidale Parma sostiene 1.335 nuclei familiari, per

un totale di oltre 4.600 persone in tutto il territorio

provinciale parmense: numeri purtroppo aggravati dall’emergenza

Covid-19, che ha colpito duramente le categorie di lavoratori

più fragili. “Rispetto a inizio anno – spiega il residente

Giacomo Vezzani – assistiamo il 30% di famiglie in più. Cuore

del nostro progetto è il Market Solidale: un vero e proprio

supermercato, accessibile grazie a una tessera a punti nominale

pre-caricata, dove è possibile effettuare la spesa gratuita.

Ogni giorno aiutiamo le famiglie in difficoltà a preparare oltre

14.000 pasti, mettendo a disposizione generi alimentari di prima

necessità”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte