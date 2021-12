Sociale: in libreria da 8/12 ‘Vito e le ricette del cuore’

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 04 DIC – Arriva in libreria – sarà sugli

scaffali a partire dal prossimo 8 dicembre – il libro “Vito e le

ricette del cuore: una favola per far nascere un sorriso”,

volume scritto dal comico bolognese e nato da un’idea di Boh!

Edizioni con il contributo dell’associazione ‘Piccoli Grandi

Cuori’ e delle famiglie di bambini nati con cardiopatia

congenita – giunti da tutta Italia e ricoverati presso le Unità

operative di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell’età

evolutiva del policlinico di Sant’Orsola di Bologna – che hanno

messo a disposizione le loro intime ricette culinarie e

gastronomiche.

Fra le pagine Vito – nome d’arte di Stefano Bicocchi – attore

e ‘gourmand’ con la passione per la cucina e il buon cibo,

accompagnerà i lettori alla scoperta delle ricette delle

famiglie che sono arrivate da tutt’Italia. I proventi delle

vendite dell’opera – presentata oggi a Bologna – andranno a

sostegno dell’associazione ‘Piccoli Grandi Cuori’ – attiva dal

1997 per accogliere i giovani cardiopatici congeniti e le loro

famiglie che iniziano un percorso di cura al Policlinico

Sant’Orsola – e, in particolare, della casa di accoglienza ‘Polo

dei Cuori’, dove tra il 2015 e il 2020 sono state accolte

gratuitamente 881 famiglie di pazienti cardiopatici e

trapiantati per un totale di 1.793 persone. (ANSA).



—

